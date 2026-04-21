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Boeing startet mit überraschend wenig Verlust ins Jahr

22.04.26 14:01 Uhr
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Boeing Co.
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ARLINGTON (dpa-AFX) - Der US-Flugzeugbauer Boeing ist nach Jahren der Krise überraschend mit weniger Verlust ins Jahr gestartet. Dank gestiegener Flugzeug-Auslieferungen fiel der Verlust im ersten Quartal mit 7 Millionen US-Dollar (rund 6 Mio Euro) geringer aus als die 31 Millionen Dollar ein Jahr zuvor, wie der Konkurrent des weltgrößten Flugzeugherstellers Airbus (Airbus SE) am Mittwoch in Arlington mitteilte. Boeing lieferte so viele Jets aus wie in keinem ersten Quartal seit 2019. Danach hatten weltweite Flugverbote für sein meistgefragtes Modell, Produktionsmängel und Skandale den Konzern in eine Existenzkrise gestürzt.

Im abgelaufenen Quartal erzielte Boeing einen Umsatz von 22,2 Milliarden Dollar und damit 14 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Zwar flossen unter dem Strich noch 1,45 Milliarden Dollar an Barmitteln aus dem Konzern ab, doch Analysten hatten im Schnitt mit weitaus schlechteren Zahlen gerechnet. Im Gesamtjahr will Boeing-Chef Kelly Ortberg weiterhin einen positiven Barmittelfluss zwischen 1 und 3 Milliarden Dollar erreichen./stw/jha/

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