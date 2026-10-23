Newmont-Aktie: Gewinn über Erwartungen, doch der Goldpreis sorgt für Gegenwind

Börse aktuell

23.10.26 12:34 Uhr

Der weltgrößte Goldproduzent verdient deutlich mehr als erwartet, obwohl er je Unze fast 100 US-Dollar weniger erlöst als im Vorquartal.

• Analysten sind uneins über die Aktie, während einige das Kursziel senkten, bleiben andere optimistisch; der Goldpreis und steigende Kosten beeinflussen die zukünftige Entwicklung.

• Der durchschnittliche Goldpreis lag bei 4.317 US-Dollar pro Unze, was 22 Prozent mehr als im Vorjahr ist, jedoch unter den prognostizierten 4.500 US-Dollar für 2026.

• Newmont verzeichnet im dritten Quartal einen bereinigten Gewinn von 2,20 US-Dollar pro Aktie, deutlich über den Erwartungen, trotz sinkendem Goldpreis im Vergleich zum Vorquartal.

Newmont verdient bereinigt 2,20 US-Dollar je Aktie und damit mehr als erwartet

Realisierter Goldpreis sinkt im Vergleich zum Vorquartal auf 4.317 US-Dollar

Analysten sind sich über die Newmont-Aktie uneins

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Newmont hat im dritten Quartal mehr verdient als erwartet: Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg gegenüber dem Vorjahresquartal um knapp 29 Prozent auf 2,20 US-Dollar, Analysten hatten im Schnitt mit rund 1,95 US-Dollar gerechnet. Der Goldproduzent legte die Zahlen am Donnerstag nach US-Börsenschluss vor. Die Newmont-Aktie notiert an der NYSE vorbörslich zeitweise bei 112,10 US-Dollar, ein Minus von 1,76 Prozent.

Weniger Unzen, aber deutlich höhere Preise als vor einem Jahr

Den Gewinnsprung trägt vor allem der Goldpreis. Im Schnitt erlöste Newmont 4.317 US-Dollar je Unze und damit 22 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das glich mehr als aus, dass die zurechenbare Goldproduktion mit 1,30 Millionen Unzen rund 8 Prozent unter dem Vorjahreswert lag. Unter dem Strich verdiente Newmont 2,5 Milliarden US-Dollar, gut ein Drittel mehr als im Vorjahresquartal. Der freie Cashflow kletterte um 22 Prozent auf 1,9 Milliarden US-Dollar.

Gegenüber dem Vorquartal fiel der realisierte Goldpreis zwar um 97 US-Dollar je Unze. Höhere Verkaufsmengen und bessere Kupferpreise machten das aber mehr als wett: Der Nettogewinn lag um 0,3 Milliarden US-Dollar über dem Wert des zweiten Quartals.

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Bei den Kosten entspannte sich die Lage. Die Gesamtkosten je Unze (AISC) sanken gegenüber dem Vorquartal um 10 Prozent auf 1.454 US-Dollar, lagen aber über den 1.303 US-Dollar des Vorjahresquartals. Für 2026 senkte Newmont die Kostenprognose auf 1.520 US-Dollar je Unze und bestätigte das Produktionsziel von 5,3 Millionen Unzen. Im vierten Quartal erwartet der Konzern allerdings Kosten von 1.900 US-Dollar je Unze, obwohl es das produktionsstärkste Quartal des Jahres werden soll.

Seit der letzten Zahlenvorlage flossen 1,9 Milliarden US-Dollar über Aktienrückkäufe und Dividenden an die Aktionäre zurück. Die Nettoliquidität von 3,2 Milliarden US-Dollar zum Quartalsende schrumpft im vierten Quartal allerdings durch eine Zahlung von 1,95 Milliarden US-Dollar an Barrick Mining, die aus der geänderten Vereinbarung zum Gemeinschaftsunternehmen Nevada Gold Mines resultiert.

Goldpreis liegt unter Newmonts Planannahme

Für die kommenden Quartale wird der Goldpreis eher zum Gegenwind. Eine Feinunze kostet aktuell rund 4.000 US-Dollar und damit deutlich weniger als die 4.500 US-Dollar, die Newmont seiner Prognose für 2026 zugrunde legt. Im ersten Quartal hatte der Konzern noch 4.900 US-Dollar je Unze erlöst. Wie stark das ins Gewicht fällt, zeigt die eigene Sensitivitätsrechnung: Jede Veränderung um 100 US-Dollar je Unze wirkt sich vor Steuern mit rund 505 Millionen US-Dollar auf Umsatz und Kosten aus. Belastet wird das Edelmetall derzeit von steigenden Ölpreisen, die Inflationssorgen und Erwartungen höherer Leitzinsen nähren.

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Analystenstimmen zur Newmont-Aktie

Unter Analysten gehen die Meinungen auseinander. Freedom Broker stufte die Newmont-Aktie laut TheFly nach den Zahlen von Kaufen auf Halten ab und senkte das Kursziel von 130 auf 116 US-Dollar. Analyst Vitaly Kononov sieht bei Newmont im Branchenvergleich das ungünstigste Verhältnis aus Gewinnwachstum, Ausführungsrisiken und Bewertungspotenzial. Optimistischer bleibt RBC Capital, das nach den Zahlen ebenfalls sein Kaufvotum mit einem Kursziel von 155 US-Dollar bestätigte. Von 13 bei TipRanks gelisteten Analysten raten elf zum Kauf und zwei zum Halten. Das mittlere Kursziel von rund 137 US-Dollar liegt gut 20 Prozent über dem letzten Schlusskurs von 114,11 US-Dollar.

Für das kommende Jahr stellt Newmont einen Anstieg der Goldproduktion im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich in Aussicht. Zugleich rechnet der Konzern 2027 mit höheren Stückkosten, unter anderem wegen steigender Dieselpreise, ungünstiger Wechselkurse beim australischen Dollar und goldpreisabhängiger Förderabgaben.

Der nächste feste Termin für Newmont-Aktionäre ist der 25. November: Wer dann im Aktienregister steht, erhält die Quartalsdividende von 0,26 US-Dollar, die am 21. Dezember ausgezahlt wird. Über den Ausbau der Mine Red Chris in Kanada will Newmont Anfang 2027 endgültig entscheiden.

Martina Köhler, Redaktion finanzen.net

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