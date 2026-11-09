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Kursentwicklung im Fokus

Börse Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 nachmittags steigen

Börse Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 nachmittags steigen

Der Euro STOXX 50 steigt derzeit.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
203.35 EUR 7.79 EUR 3.98 %
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ASML NV
1,347.20 EUR 63.60 EUR 4.95 %
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BASF
53.94 EUR -0.23 EUR -0.42 %
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Deutsche Bank AG
32.38 EUR 1.04 EUR 3.30 %
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Deutsche Börse AG
314.40 EUR -6.10 EUR -1.90 %
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Deutsche Telekom AG
25.78 EUR -0.07 EUR -0.27 %
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Eni S.p.A.
24.95 EUR -0.21 EUR -0.83 %
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Infineon AG
48.50 EUR 2.60 EUR 5.65 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
41.92 EUR 0.31 EUR 0.75 %
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
566.80 EUR -3.00 EUR -0.53 %
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Nordea Bank Abp Registered Shs
16.48 EUR 0.18 EUR 1.14 %
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Siemens Energy AG
124.12 EUR 7.36 EUR 6.30 %
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TotalEnergies
78.47 EUR -0.77 EUR -0.97 %
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UniCredit S.p.A.
81.66 EUR 4.66 EUR 6.05 %
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Indizes
EURO STOXX 50
6,281.59 EUR 111.10 EUR 1.8 %
News | Analysen

Am Montag legt der Euro STOXX 50 um 15:40 Uhr via STOXX um 1,67 Prozent auf 6.273,50 Punkte zu. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 5,343 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 6.168,43 Zählern und damit 0,033 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (6.170,49 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6.274,34 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.159,17 Zählern.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 09.10.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6.173,37 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, einen Stand von 6.523,86 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5.566,53 Punkte.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 7,23 Prozent. Bei 6.577,20 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.376,81 Zählern registriert.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit UniCredit (+ 5,25 Prozent auf 81,04 EUR), Infineon (+ 5,19 Prozent auf 48,13 EUR), Airbus SE (+ 4,15 Prozent auf 204,50 EUR), Siemens Energy (+ 4,01 Prozent auf 122,84 EUR) und Deutsche Bank (+ 2,74 Prozent auf 32,43 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Deutsche Börse (-1,59 Prozent auf 314,90 EUR), BASF (-1,11 Prozent auf 53,68 EUR), Eni (-0,83 Prozent auf 24,95 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,56 Prozent auf 566,00 EUR) und Deutsche Telekom (-0,54 Prozent auf 25,77 EUR).

Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2.207.307 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 494,723 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder

Im Euro STOXX 50 verzeichnet die TotalEnergies-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,29 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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08:26 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
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05.11.26 Siemens Energy Buy UBS AG
19.10.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.

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