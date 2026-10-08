Börse Europa: Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag in der Verlustzone

Index im Blick

08.10.26 12:25 Uhr

Der Euro STOXX 50 verbucht am Donnerstagmittag Verluste.

Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 1,11 Prozent leichter bei 6.111,44 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 5,374 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,391 Prozent tiefer bei 6.156,11 Punkten, nach 6.180,29 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Donnerstag bei 6.156,11 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6.092,63 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Verlust von 2,28 Prozent. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 08.09.2026, den Stand von 6.413,17 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6.204,91 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.10.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5.649,73 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 4,46 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6.577,20 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5.376,81 Zähler.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Eni (+ 1,86 Prozent auf 24,59 EUR), Rheinmetall (+ 0,87 Prozent auf 934,30 EUR), SAP SE (+ 0,84 Prozent auf 189,20 EUR), Deutsche Börse (+ 0,55 Prozent auf 293,80 EUR) und BASF (+ 0,45 Prozent auf 51,41 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Infineon (-3,48 Prozent auf 58,83 EUR), Intesa Sanpaolo (-3,08 Prozent auf 6,07 EUR), UniCredit (-2,83 Prozent auf 75,63 EUR), Siemens (-2,16 Prozent auf 265,35 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,73 Prozent auf 39,14 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 1.034.720 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 630,698 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,10 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,77 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net