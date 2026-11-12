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STOXX-Handel im Blick

Börse Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag mit Gewinnen

Börse Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag mit Gewinnen

Das macht das Börsenbarometer in Europa.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
207.00 EUR -4.15 EUR -1.97 %
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Allianz
474.00 EUR 7.00 EUR 1.50 %
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ASML NV
1,364.80 EUR -24.20 EUR -1.74 %
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BMW AG
57.66 EUR -0.48 EUR -0.83 %
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Deutsche Telekom AG
26.35 EUR 0.25 EUR 0.96 %
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DHL Group (ex Deutsche Post)
60.52 EUR 0.54 EUR 0.90 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
40.74 EUR -0.66 EUR -1.59 %
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
588.00 EUR 14.20 EUR 2.47 %
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Nordea Bank Abp Registered Shs
16.86 EUR -0.12 EUR -0.74 %
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Rheinmetall AG
769.20 EUR -34.30 EUR -4.27 %
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SAP SE
211.30 EUR 0.50 EUR 0.24 %
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Siemens AG
281.50 EUR 4.50 EUR 1.62 %
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TotalEnergies
80.61 EUR 1.25 EUR 1.58 %
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Indizes
EURO STOXX 50
6,383.49 EUR -9.90 EUR -0.15 %
News | Analysen

Am Donnerstag bewegt sich der Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 0,14 Prozent fester bei 6.402,20 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 5,460 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,002 Prozent auf 6.393,27 Punkte an der Kurstafel, nach 6.393,39 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6.372,03 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6.430,62 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht stieg der Euro STOXX 50 bereits um 3,79 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 12.10.2026, den Wert von 6.201,21 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.08.2026, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 6.533,99 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.11.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 5.787,31 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 9,43 Prozent zu. Bei 6.577,20 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. 5.376,81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,95 Prozent auf 586,20 EUR), Allianz (+ 2,01 Prozent auf 472,90 EUR), Siemens (+ 1,70 Prozent auf 281,70 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,50 Prozent auf 60,82 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1,37 Prozent auf 26,55 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil Rheinmetall (-2,92 Prozent auf 770,90 EUR), Airbus SE (-0,85 Prozent auf 208,80 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,80 Prozent auf 41,09 EUR), SAP SE (-0,78 Prozent auf 209,30 EUR) und BMW (-0,66 Prozent auf 57,60 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 2.870.679 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 524,554 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie mit 6,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,17 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
10.11.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
10.11.26 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.11.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 Rheinmetall Buy UBS AG
06.11.26 Rheinmetall Kaufen DZ BANK

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