Börse Europa: Euro STOXX 50 beendet den Handel mit Gewinnen

Euro STOXX 50 im Blick

25.08.26 17:57 Uhr

Der Euro STOXX 50 wagte sich zum Handelsende nicht aus der Reserve.

Am Dienstag bewegte sich der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsende 0,20 Prozent stärker bei 6.460,58 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 5,513 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,304 Prozent auf 6.467,56 Punkte an der Kurstafel, nach 6.447,98 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6.452,35 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.489,57 Zählern.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6.280,94 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.05.2026, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 6.136,66 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.08.2025, lag der Euro STOXX 50 noch bei 5.443,96 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 10,43 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6.577,20 Punkten. Bei 5.376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Siemens Energy (+ 2,70 Prozent auf 152,76 EUR), Siemens (+ 1,76 Prozent auf 285,55 EUR), Bayer (+ 1,61 Prozent auf 49,26 EUR), Infineon (+ 1,27 Prozent auf 54,85 EUR) und Allianz (+ 1,03 Prozent auf 450,00 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen adidas (-1,71 Prozent auf 152,60 EUR), BASF (-1,43 Prozent auf 51,68 EUR), Eni (-1,08 Prozent auf 23,39 EUR), SAP SE (-0,93 Prozent auf 185,46 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,70 Prozent auf 73,30 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5.417.682 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 580,439 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,15 zu Buche schlagen. Mit 7,36 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net