DAX 26.266 +0,6%ESt50 6.456 +0,1%MSCI World 4.958 -0,2%Top 10 Crypto 10,26 -0,9%Nas 26.098 +0,5%Bitcoin 67.845 +0,3%Euro 1,1678 +0,1%Öl 88,5 -4,0%Gold 4.661 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Euro STOXX 50 im Blick

Börse Europa: Euro STOXX 50 beendet den Handel mit Gewinnen

Börse Europa: Euro STOXX 50 beendet den Handel mit Gewinnen

Der Euro STOXX 50 wagte sich zum Handelsende nicht aus der Reserve.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
152.60 EUR -2.55 EUR -1.64 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Ahold Delhaize (Ahold)
31.27 EUR 0.24 EUR 0.77 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Allianz
449.50 EUR 4.90 EUR 1.10 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
ASML NV
1,496.00 EUR 3.40 EUR 0.23 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
BASF
51.38 EUR -0.88 EUR -1.68 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Bayer
49.10 EUR 0.80 EUR 1.66 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Bank AG
33.28 EUR 0.33 EUR 1.00 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Eni S.p.A.
23.30 EUR -0.34 EUR -1.42 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Infineon AG
55.13 EUR 0.78 EUR 1.44 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
184.50 EUR -2.76 EUR -1.47 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Siemens AG
285.30 EUR 4.90 EUR 1.75 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
153.00 EUR 3.80 EUR 2.55 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
73.70 EUR 0.24 EUR 0.33 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
EURO STOXX 50
6,455.63 EUR 7.65 EUR 0.12 %
News | Analysen

Am Dienstag bewegte sich der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsende 0,20 Prozent stärker bei 6.460,58 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 5,513 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,304 Prozent auf 6.467,56 Punkte an der Kurstafel, nach 6.447,98 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6.452,35 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.489,57 Zählern.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6.280,94 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.05.2026, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 6.136,66 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.08.2025, lag der Euro STOXX 50 noch bei 5.443,96 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 10,43 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6.577,20 Punkten. Bei 5.376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Siemens Energy (+ 2,70 Prozent auf 152,76 EUR), Siemens (+ 1,76 Prozent auf 285,55 EUR), Bayer (+ 1,61 Prozent auf 49,26 EUR), Infineon (+ 1,27 Prozent auf 54,85 EUR) und Allianz (+ 1,03 Prozent auf 450,00 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen adidas (-1,71 Prozent auf 152,60 EUR), BASF (-1,43 Prozent auf 51,68 EUR), Eni (-1,08 Prozent auf 23,39 EUR), SAP SE (-0,93 Prozent auf 185,46 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,70 Prozent auf 73,30 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5.417.682 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 580,439 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,15 zu Buche schlagen. Mit 7,36 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

Aktuelle Infineon Aktie News

Werbung

Infineon Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Infineon nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
07.08.26 Infineon Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.08.26 Infineon Neutral UBS AG
06.08.26 Infineon Outperform Bernstein Research
06.08.26 Infineon Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.