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Marktbericht

Börse Europa: Euro STOXX 50 beginnt Handel mit Gewinnen

Börse Europa: Euro STOXX 50 beginnt Handel mit Gewinnen

Der Euro STOXX 50 knüpft am dritten Tag der Woche an seine Vortagesgewinne an.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
152.95 EUR 0.20 EUR 0.13 %
Charts | News | Analysen
ASML NV
1,558.40 EUR 33.60 EUR 2.20 %
Charts | News | Analysen
Deutsche Börse AG
299.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Deutsche Telekom AG
25.04 EUR -0.15 EUR -0.60 %
Charts | News | Analysen
Enel S.p.A.
9.02 EUR -0.01 EUR -0.17 %
Charts | News | Analysen
Eni S.p.A.
25.78 EUR 0.07 EUR 0.25 %
Charts | News | Analysen
Infineon AG
57.50 EUR 1.19 EUR 2.11 %
Charts | News | Analysen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
39.44 EUR -0.40 EUR -1.02 %
Charts | News | Analysen
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
529.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Nordea Bank Abp Registered Shs
16.88 EUR -0.08 EUR -0.50 %
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Rheinmetall AG
970.00 EUR 16.40 EUR 1.72 %
Charts | News | Analysen
SAP SE
196.76 EUR 0.28 EUR 0.14 %
Charts | News | Analysen
Siemens AG
277.25 EUR 2.25 EUR 0.82 %
Charts | News | Analysen
Siemens Energy AG
142.80 EUR -1.44 EUR -1.00 %
Charts | News | Analysen
Indizes
EURO STOXX 50
6,211.57 EUR 44.56 EUR 0.72 %
News | Analysen

Um 09:11 Uhr springt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,52 Prozent auf 6.199,24 Punkte an. Damit sind die enthaltenen Werte 5,324 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,145 Prozent auf 6.175,94 Punkte an der Kurstafel, nach 6.167,01 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 6.175,94 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6.204,89 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche stieg der Euro STOXX 50 bereits um 0,370 Prozent. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Monat, am 14.09.2026, bei 6.260,38 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.07.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 6.280,19 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 14.10.2025, stand der Euro STOXX 50 bei 5.552,05 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 5,96 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6.577,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.376,81 Punkten registriert.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Infineon (+ 1,66 Prozent auf 56,93 EUR), adidas (+ 1,60 Prozent auf 155,70 EUR), Rheinmetall (+ 1,49) Prozent auf 967,60 EUR), Siemens (+ 0,98 Prozent auf 277,20 EUR) und Siemens Energy (+ 0,80 Prozent auf 144,20 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen SAP SE (-0,21 Prozent auf 196,86 EUR), Deutsche Börse (-0,13 Prozent auf 298,50 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,11 Prozent auf 528,80 EUR), Eni (-0,10 Prozent auf 25,69 EUR) und Enel (-0,09 Prozent auf 9,03 EUR).

Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 507.915 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 607,342 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,74 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
30.09.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Infineon Neutral UBS AG
21.09.26 Infineon Neutral UBS AG
14.09.26 Infineon Neutral UBS AG
09.09.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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