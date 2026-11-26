Euro STOXX 50-Entwicklung

Derzeit zeigen sich die Anleger in Europa zuversichtlich.

Am Donnerstag notiert der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 1,95 Prozent stärker bei 6.009,11 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,176 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,448 Prozent höher bei 5.920,89 Punkten, nach 5.894,46 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6.026,26 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5.920,89 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 0,745 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.10.2026, lag der Euro STOXX 50 bei 6.116,23 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.08.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6.470,74 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 26.11.2025, bei 5.655,58 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,71 Prozent. Bei 6.577,20 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5.376,81 Zählern.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Siemens Energy (+ 4,55 Prozent auf 117,58 EUR), Infineon (+ 4,30 Prozent auf 42,66 EUR), Rheinmetall (+ 3,98) Prozent auf 765,10 EUR), Bayer (+ 3,08 Prozent auf 52,24 EUR) und Deutsche Bank (+ 2,84 Prozent auf 29,90 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Eni (+ 0,13 Prozent auf 24,01 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,38 Prozent auf 587,20 EUR), Enel (+ 0,62 Prozent auf 9,52 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,88 Prozent auf 5,63 EUR) und Allianz (+ 0,99 Prozent auf 458,00 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 1.470.792 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 462,964 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Mitglieder

In diesem Jahr hat die TotalEnergies-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,74 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net