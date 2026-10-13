Börse Europa: Euro STOXX 50 klettert zum Start des Dienstagshandels

Marktbericht

13.10.26 09:27 Uhr

Der Euro STOXX 50 bleibt auch derzeit auf Erholungskurs.

Um 09:11 Uhr gewinnt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,07 Prozent auf 6.205,65 Punkte. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 5,299 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,166 Prozent auf 6.190,92 Punkte an der Kurstafel, nach 6.201,21 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 6.190,92 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6.205,65 Punkten lag.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6.325,13 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.07.2026, lag der Euro STOXX 50 bei 6.271,02 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.10.2025, wurde der Euro STOXX 50 auf 5.568,19 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,07 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 6.577,20 Punkten. Bei 5.376,81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell adidas (+ 2,07 Prozent auf 152,70 EUR), BASF (+ 1,54 Prozent auf 52,06 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,52 Prozent auf 25,36 EUR), Bayer (+ 1,46 Prozent auf 44,47 EUR) und Enel (+ 1,11 Prozent auf 9,02 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Infineon (-4,65 Prozent auf 54,56 EUR), Siemens Energy (-2,38 Prozent auf 143,28 EUR), Rheinmetall (-0,50 Prozent auf 957,40 EUR), Eni (-0,31 Prozent auf 25,42 EUR) und Siemens (-0,16 Prozent auf 275,30 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 562.447 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 617,285 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist mit 7,22 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Mit 7,83 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net