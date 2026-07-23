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Euro STOXX 50-Entwicklung

Börse Europa: Euro STOXX 50 legt zum Start des Freitagshandels zu

Börse Europa: Euro STOXX 50 legt zum Start des Freitagshandels zu

Der Euro STOXX 50 behält sein positives Vorzeichen auch am Morgen.

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Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,35 Prozent fester bei 6.231,81 Punkten. Der Wert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,422 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,019 Prozent leichter bei 6.208,99 Punkten in den Handel, nach 6.210,17 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Freitag bei 6.205,85 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6.231,81 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 0,124 Prozent. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 24.06.2026, einen Stand von 6.214,70 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 24.04.2026, bei 5.883,48 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.07.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5.355,20 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,52 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6.431,42 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.376,81 Zählern registriert.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit SAP SE (+ 5,46 Prozent auf 135,32 EUR), Deutsche Börse (+ 1,66 Prozent auf 257,40 EUR), Siemens Energy (+ 1,06 Prozent auf 152,06 EUR), Deutsche Bank (+ 0,95 Prozent auf 30,26 EUR) und Rheinmetall (+ 0,85 Prozent auf 1.025,60 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen adidas (-5,13 Prozent auf 167,45 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,59 Prozent auf 71,78 EUR), Infineon (-1,47 Prozent auf 64,53 EUR), BASF (-0,95 Prozent auf 48,41 EUR) und Deutsche Telekom (-0,92 Prozent auf 25,89 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 377.881 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im Euro STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 612,660 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 3,82 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,76 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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09:46 Volkswagen (VW) vz Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.07.26 Volkswagen (VW) vz Buy Deutsche Bank AG
14.07.26 Volkswagen (VW) vz Outperform RBC Capital Markets
14.07.26 Volkswagen (VW) vz Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.07.26 Volkswagen (VW) vz Neutral JP Morgan Chase & Co.