Börse Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Dienstagnachmittag Zuschläge

Kursverlauf

06.10.26 15:57 Uhr

Aktuell zeigen sich die Börsianer in Europa zuversichtlich.

Am Dienstag erhöht sich der Euro STOXX 50 um 15:40 Uhr via STOXX um 0,44 Prozent auf 6.269,37 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 5,345 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,168 Prozent stärker bei 6.252,63 Punkten in den Dienstagshandel, nach 6.242,14 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Euro STOXX 50 bei 6.252,63 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 6.310,74 Punkten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 6.392,93 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 06.07.2026, lag der Euro STOXX 50 bei 6.398,01 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 06.10.2025, einen Wert von 5.628,72 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,16 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6.577,20 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5.376,81 Zählern.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell UniCredit (+ 2,77 Prozent auf 81,33 EUR), SAP SE (+ 2,50 Prozent auf 189,66 EUR), BASF (+ 1,95 Prozent auf 51,22 EUR), Deutsche Börse (+ 1,76 Prozent auf 294,80 EUR) und adidas (+ 1,58 Prozent auf 144,55 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Rheinmetall (-3,21 Prozent auf 948,70 EUR), Deutsche Telekom (-1,16 Prozent auf 26,52 EUR), Airbus SE (-0,79 Prozent auf 187,66 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,27 Prozent auf 509,00 EUR) und BMW (-0,26 Prozent auf 54,08 EUR) unter Druck.

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 1.967.100 Aktien gehandelt. Mit 638,329 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,22 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,65 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net