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Börse Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Mittwochnachmittag kräftige Zuschläge

08.04.26 15:57 Uhr
Börse Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Mittwochnachmittag kräftige Zuschläge | finanzen.net

Am Mittwochnachmittag greifen die Börsianer in Europa beherzt zu.

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EURO STOXX 50
5.916,2 PKT 282,9 PKT 5,02%
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Am Mittwoch verbucht der Euro STOXX 50 um 15:40 Uhr via STOXX Gewinne in Höhe von 5,00 Prozent auf 5.914,83 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4,777 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,277 Prozent höher bei 5.648,82 Punkten in den Handel, nach 5.633,22 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 5.939,08 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5.648,82 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der Euro STOXX 50 bereits um 3,67 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, einen Stand von 5.719,90 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 08.01.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5.904,32 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 08.04.2025, notierte der Euro STOXX 50 bei 4.773,65 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 1,10 Prozent aufwärts. Bei 6.199,78 Punkten schaffte es der Euro STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 5.376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Infineon (+ 11,38 Prozent auf 42,62 EUR), Siemens Energy (+ 11,37 Prozent auf 164,54 EUR), Siemens (+ 10,26 Prozent auf 231,55 EUR), UniCredit (+ 8,63 Prozent auf 68,26 EUR) und Deutsche Bank (+ 8,17 Prozent auf 27,73 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Eni (-7,77 Prozent auf 22,96 EUR), Deutsche Börse (-2,07 Prozent auf 251,20 EUR), BASF (-0,79 Prozent auf 51,52 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,36 Prozent auf 30,92 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,55 Prozent auf 549,40 EUR) unter Druck.

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 5.938.278 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 447,470 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,22 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,52 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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