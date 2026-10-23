Börse Europa: Euro STOXX 50 verbucht Verluste

Kursverlauf

23.10.26 15:57 Uhr

Der Euro STOXX 50 verliert am Freitag an Boden.

Am Freitag geht es im Euro STOXX 50 um 15:40 Uhr via STOXX um 0,93 Prozent auf 6.030,17 Punkte abwärts. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 5,344 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,122 Prozent auf 6.094,43 Punkte an der Kurstafel, nach 6.087,01 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6.028,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6.097,16 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 2,58 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 23.09.2026, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 6.299,82 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 23.07.2026, bei 6.210,17 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 23.10.2025, bei 5.668,33 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,07 Prozent nach oben. 6.577,20 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.376,81 Zählern erreicht.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Eni (+ 3,27 Prozent auf 27,30 EUR), BMW (+ 0,56 Prozent auf 57,80 EUR), Rheinmetall (+ 0,18) Prozent auf 1.016,80 EUR), Siemens (+ 0,04 Prozent auf 255,80 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,04 Prozent auf 556,80 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Deutsche Telekom (-3,44 Prozent auf 25,28 EUR), Siemens Energy (-2,85 Prozent auf 118,72 EUR), Infineon (-2,07 Prozent auf 48,85 EUR), Deutsche Börse (-2,05 Prozent auf 310,70 EUR) und Allianz (-1,87 Prozent auf 424,50 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 3.742.184 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 575,737 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Titel

Die BNP Paribas-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,59 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net