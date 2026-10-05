Börse Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsende Abschläge

Euro STOXX 50-Kursentwicklung

05.10.26 17:57 Uhr

Schlussendlich agierten die Anleger in Europa vorsichtiger.

Schlussendlich schloss der Euro STOXX 50 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,03 Prozent) bei 6.236,62 Punkten ab. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,345 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,254 Prozent fester bei 6.254,32 Punkten in den Handel, nach 6.238,50 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 6.262,65 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6.210,12 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 6.392,93 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 6.412,68 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, einen Stand von 5.651,71 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 6,60 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6.577,20 Punkten. Bei 5.376,81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 2,43 Prozent auf 980,20 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,31 Prozent auf 6,43 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,20 Prozent auf 40,20 EUR), Eni (+ 1,16 Prozent auf 24,43 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,10 Prozent auf 31,28 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Bayer (-2,18 Prozent auf 43,96 EUR), Infineon (-1,81 Prozent auf 63,47 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,41 Prozent auf 55,92 EUR), adidas (-1,21 Prozent auf 142,30 EUR) und Enel (-0,70 Prozent auf 8,74 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 5.233.914 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 637,096 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Mitglieder

Die TotalEnergies-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,76 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net