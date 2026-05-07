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Euro STOXX 50 im Blick

Börse Europa: Euro STOXX 50 verliert

08.05.26 12:26 Uhr
Börse Europa: Euro STOXX 50 verliert | finanzen.net

Der Euro STOXX 50 gibt am Freitagmittag nach.

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EURO STOXX 50
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Am Freitag geht es im Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX um 0,90 Prozent auf 5.918,91 Punkte abwärts. Damit sind die enthaltenen Werte 5,043 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der Euro STOXX 50 0,376 Prozent leichter bei 5.950,21 Punkten, nach 5.972,65 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 5.906,21 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5.950,21 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 0,682 Prozent. Der Euro STOXX 50 stand vor einem Monat, am 08.04.2026, bei 5.913,37 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, den Stand von 5.998,40 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.05.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5.288,94 Punkten berechnet.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,17 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 6.199,78 Punkte. Bei 5.376,81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Eni (+ 1,83 Prozent auf 22,81 EUR), Infineon (+ 1,29 Prozent auf 60,27 EUR), BASF (+ 0,43 Prozent auf 51,13 EUR), Deutsche Bank (-0,15 Prozent auf 27,16 EUR) und Enel (-0,35 Prozent auf 9,65 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Rheinmetall (-5,55 Prozent auf 1.267,20 EUR), Allianz (-4,68 Prozent auf 370,50 EUR), adidas (-2,20 Prozent auf 148,65 EUR), SAP SE (-1,64 Prozent auf 148,90 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,46 Prozent auf 46,63 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 1.129.423 Aktien gehandelt. Mit 502,970 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Im Euro STOXX 50 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,33 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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