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Börse Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende im Plus

19.05.26 17:57 Uhr
Börse Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende im Plus | finanzen.net

Der Euro STOXX 50 ging kaum verändert aus dem Handelstag.

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EURO STOXX 50
5.851,2 PKT 2,2 PKT 0,04%
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Letztendlich beendete der Euro STOXX 50 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,16 Prozent) bei 5.858,11 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 4,872 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,150 Prozent auf 5.857,75 Punkte an der Kurstafel, nach 5.849,00 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 5.843,59 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5.910,48 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, bei 6.057,71 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.02.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6.059,62 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.05.2025, lag der Euro STOXX 50 noch bei 5.427,23 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 0,132 Prozent. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6.199,78 Punkten. 5.376,81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell SAP SE (+ 5,99 Prozent auf 156,72 EUR), Rheinmetall (+ 2,99 Prozent auf 1.207,00 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,05 Prozent auf 29,38 EUR), Bayer (+ 1,82 Prozent auf 38,52 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,59 Prozent auf 257,30 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Infineon (-2,55 Prozent auf 64,64 EUR), Siemens (-1,42 Prozent auf 256,80 EUR), Siemens Energy (-1,29 Prozent auf 167,70 EUR), BASF (-1,25 Prozent auf 52,30 EUR) und Airbus SE (-0,88 Prozent auf 168,96 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 8.442.062 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 503,587 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,48 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,77 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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