Börse Europa in Grün: Am Mittag Pluszeichen im STOXX 50

Kursentwicklung im Fokus

13.11.26 12:25 Uhr

Am fünften Tag der Woche agieren die Anleger in Europa vorsichtiger.

Um 12:09 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,09 Prozent stärker bei 5.527,21 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,089 Prozent auf 5.517,36 Punkte an der Kurstafel, nach 5.522,26 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 5.500,95 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5.527,97 Punkten lag.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 2,91 Prozent. Der STOXX 50 lag vor einem Monat, am 13.10.2026, bei 5.315,67 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.08.2026, lag der STOXX 50 noch bei 5.527,34 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.11.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4.849,91 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 11,50 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5.572,96 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4.674,85 Punkten.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,23 Prozent auf 593,00 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,23 Prozent auf 37,10 GBP), Allianz (+ 0,87 Prozent auf 476,50 EUR), BP (+ 0,86 Prozent auf 5,72 GBP) und GSK (+ 0,68 Prozent auf 19,14 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil Richemont (-4,57 Prozent auf 168,10 CHF), Rheinmetall (-1,76 Prozent auf 759,00 EUR), Siemens (-0,96 Prozent auf 279,00 EUR), Rolls-Royce (-0,84 Prozent auf 13,58 GBP) und Airbus SE (-0,70 Prozent auf 206,85 EUR) unter Druck.

STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Barclays-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 6.192.982 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 541,050 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

2026 hat die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,97 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net