Euro STOXX 50-Entwicklung

Das macht das Börsenbarometer in Europa heute.

Um 15:40 Uhr steigt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 1,73 Prozent auf 6.044,82 Punkte. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,121 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,383 Prozent auf 5.964,68 Punkte an der Kurstafel, nach 5.941,95 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5.959,13 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 6.071,21 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50

Noch vor einem Monat, am 23.10.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6.068,22 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 6.462,22 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, den Wert von 5.515,09 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,32 Prozent zu. Bei 6.577,20 Punkten schaffte es der Euro STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.376,81 Zählern registriert.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Infineon (+ 7,81 Prozent auf 48,99 EUR), Siemens Energy (+ 6,37 Prozent auf 125,86 EUR), Siemens (+ 3,57 Prozent auf 263,75 EUR), Rheinmetall (+ 3,24 Prozent auf 715,90 EUR) und Deutsche Bank (+ 2,99 Prozent auf 30,00 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen UniCredit (-2,71 Prozent auf 76,06 EUR), Intesa Sanpaolo (-2,58 Prozent auf 5,77 EUR), Deutsche Börse (-1,71 Prozent auf 309,70 EUR), Deutsche Telekom (-1,14 Prozent auf 26,04 EUR) und BMW (-0,97 Prozent auf 52,94 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 3.912.227 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 450,168 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Die TotalEnergies-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Mit 7,96 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net