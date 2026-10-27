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Euro STOXX 50-Performance im Blick

Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 am Dienstagnachmittag mit positivem Vorzeichen

Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 am Dienstagnachmittag mit positivem Vorzeichen

Der Euro STOXX 50 notiert am zweiten Tag der Woche im Plus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML NV
1,468.80 EUR 40.80 EUR 2.86 %
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BMW AG
57.20 EUR -0.48 EUR -0.83 %
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BNP Paribas S.A.
86.80 EUR 1.43 EUR 1.68 %
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Deutsche Telekom AG
25.14 EUR 0.22 EUR 0.88 %
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Enel S.p.A.
9.31 EUR 0.09 EUR 0.97 %
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Eni S.p.A.
26.35 EUR -0.77 EUR -2.84 %
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Infineon AG
52.36 EUR 1.66 EUR 3.27 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.02 EUR 0.02 EUR 0.28 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
40.08 EUR -1.39 EUR -3.35 %
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Nordea Bank Abp Registered Shs
15.60 EUR 0.28 EUR 1.83 %
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Rheinmetall AG
1,023.80 EUR -7.40 EUR -0.72 %
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SAP SE
213.85 EUR 1.05 EUR 0.49 %
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Siemens AG
266.70 EUR 5.70 EUR 2.18 %
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Siemens Energy AG
128.92 EUR 5.10 EUR 4.12 %
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UniCredit S.p.A.
73.06 EUR -0.76 EUR -1.03 %
Charts | News | Analysen
Indizes
EURO STOXX 50
6,168.52 EUR 52.29 EUR 0.85 %
News | Analysen

Am Dienstag legt der Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX um 0,67 Prozent auf 6.157,39 Punkte zu. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,241 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,118 Prozent auf 6.109,00 Punkte an der Kurstafel, nach 6.116,23 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6.095,64 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6.158,89 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, den Wert von 6.302,82 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 27.07.2026, den Wert von 6.282,21 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.10.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5.711,06 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 5,25 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6.577,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.376,81 Punkten markiert.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 4,06 Prozent auf 128,16 EUR), Infineon (+ 3,57 Prozent auf 51,99 EUR), Siemens (+ 1,55 Prozent auf 265,45 EUR), SAP SE (+ 1,11 Prozent auf 214,60 EUR) und Enel (+ 0,89 Prozent auf 9,30 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,08 Prozent auf 40,10 EUR), Eni (-2,84 Prozent auf 26,35 EUR), Rheinmetall (-1,24 Prozent auf 1.021,40 EUR), UniCredit (-1,03 Prozent auf 73,06 EUR) und BMW (-0,90 Prozent auf 57,22 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 3.041.666 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 551,148 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Die BNP Paribas-Aktie präsentiert mit 7,24 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Mit 7,50 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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19.10.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
08.10.26 Siemens Energy Halten DZ BANK
02.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG

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