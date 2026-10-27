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STOXX-Handel im Fokus

Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 beendet die Dienstagssitzung mit Gewinnen

Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 beendet die Dienstagssitzung mit Gewinnen

Der Euro STOXX 50 machte am Dienstag Gewinne.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
158.35 EUR -0.90 EUR -0.57 %
Charts | News | Analysen
ASML NV
1,472.60 EUR 44.60 EUR 3.12 %
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Bayer
45.98 EUR 0.05 EUR 0.11 %
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BMW AG
57.20 EUR -0.48 EUR -0.83 %
Charts | News | Analysen
BNP Paribas S.A.
87.06 EUR 1.69 EUR 1.98 %
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Deutsche Telekom AG
25.07 EUR 0.15 EUR 0.60 %
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Enel S.p.A.
9.31 EUR 0.09 EUR 0.97 %
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Eni S.p.A.
26.35 EUR -0.77 EUR -2.84 %
Charts | News | Analysen
Infineon AG
52.81 EUR 2.11 EUR 4.16 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.02 EUR 0.02 EUR 0.30 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
39.88 EUR -1.60 EUR -3.86 %
Charts | News | Analysen
Nordea Bank Abp Registered Shs
15.60 EUR 0.28 EUR 1.83 %
Charts | News | Analysen
Siemens AG
265.80 EUR 4.80 EUR 1.84 %
Charts | News | Analysen
Siemens Energy AG
128.70 EUR 4.88 EUR 3.94 %
Charts | News | Analysen
UniCredit S.p.A.
73.06 EUR -0.76 EUR -1.03 %
Charts | News | Analysen
Indizes
EURO STOXX 50
6,164.69 EUR 48.46 EUR 0.79 %
News | Analysen

Am Dienstag ging es im Euro STOXX 50 via STOXX schlussendlich um 0,86 Prozent auf 6.168,64 Punkte aufwärts. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,241 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,118 Prozent leichter bei 6.109,00 Punkten, nach 6.116,23 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6.174,35 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.095,64 Zählern.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bei 6.302,82 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.07.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6.282,21 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 27.10.2025, einen Wert von 5.711,06 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,44 Prozent nach oben. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6.577,20 Punkten. Bei 5.376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Infineon (+ 4,76 Prozent auf 52,59 EUR), Siemens Energy (+ 4,40 Prozent auf 128,58 EUR), Siemens (+ 1,84 Prozent auf 266,20 EUR), Bayer (+ 1,30 Prozent auf 46,15 EUR) und Enel (+ 0,97 Prozent auf 9,31 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,86 Prozent auf 39,78 EUR), Eni (-2,84 Prozent auf 26,35 EUR), BMW (-1,77 Prozent auf 56,72 EUR), adidas (-1,50 Prozent auf 157,45 EUR) und UniCredit (-1,03 Prozent auf 73,06 EUR).

Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 7.178.210 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 551,148 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Die BNP Paribas-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,50 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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19.10.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
08.10.26 Siemens Energy Halten DZ BANK
02.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG

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