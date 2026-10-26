Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 klettert zum Ende des Montagshandels

Index-Bewegung

26.10.26 17:57 Uhr

Der Euro STOXX 50 verbuchte am Montag Zuwächse.

Am Montag verbuchte der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsende Gewinne in Höhe von 0,86 Prozent auf 6.120,33 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 5,241 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,111 Prozent auf 6.061,50 Punkte an der Kurstafel, nach 6.068,22 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6.131,37 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 6.061,50 Punkten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 6.302,82 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, den Wert von 6.280,94 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bei 5.674,50 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 4,61 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6.577,20 Punkten. Bei 5.376,81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit UniCredit (+ 4,27 Prozent auf 73,82 EUR), Siemens Energy (+ 3,77 Prozent auf 123,16 EUR), Bayer (+ 3,59 Prozent auf 45,56 EUR), Infineon (+ 3,14 Prozent auf 50,20 EUR) und Deutsche Bank (+ 2,79 Prozent auf 28,71 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Eni (-2,43 Prozent auf 26,95 EUR), Deutsche Telekom (-1,46 Prozent auf 24,98 EUR), SAP SE (-1,00 Prozent auf 212,25 EUR), BASF (-0,40 Prozent auf 52,24 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,06 Prozent auf 314,30 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 7.629.555 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 542,360 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Aktien

Unter den Euro STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie mit 7,57 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net