Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 liegt am Nachmittag im Plus

Index-Performance im Fokus

26.10.26 15:57 Uhr

Aktuell wagen sich die Börsianer in Europa aus der Reserve.

Am Montag tendiert der Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 0,96 Prozent fester bei 6.126,23 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,241 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,111 Prozent auf 6.061,50 Punkte an der Kurstafel, nach 6.068,22 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6.061,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6.128,32 Einheiten.

Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6.302,82 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6.280,94 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 5.674,50 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 4,72 Prozent. Bei 6.577,20 Punkten schaffte es der Euro STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.376,81 Punkten markiert.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit UniCredit (+ 4,27 Prozent auf 73,82 EUR), Siemens Energy (+ 4,15 Prozent auf 123,60 EUR), Infineon (+ 3,37 Prozent auf 50,31 EUR), Bayer (+ 3,37 Prozent auf 45,46 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,37 Prozent auf 58,64 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Eni (-2,93 Prozent auf 26,81 EUR), Deutsche Telekom (-1,22 Prozent auf 25,04 EUR), Deutsche Börse (-0,35 Prozent auf 313,00 EUR), BASF (-0,32 Prozent auf 52,28 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,47 Prozent auf 559,20 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 3.279.542 Aktien gehandelt. Mit 542,360 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Aktien

Die BNP Paribas-Aktie präsentiert mit 7,24 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. In puncto Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,57 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net