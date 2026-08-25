Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 steigt

Euro STOXX 50-Performance

26.08.26 12:25 Uhr

Der Euro STOXX 50 verzeichnet derzeit Kursanstiege.

Um 12:08 Uhr geht es im Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,23 Prozent aufwärts auf 6.470,24 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 5,506 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,107 Prozent fester bei 6.462,53 Punkten, nach 6.455,63 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6.478,09 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.453,81 Zählern.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 0,253 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, einen Wert von 6.280,94 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 26.05.2026, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 6.064,15 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 26.08.2025, lag der Euro STOXX 50 bei 5.383,68 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10,60 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6.577,20 Punkten. Bei 5.376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Deutsche Bank (+ 4,49 Prozent auf 34,69 EUR), Airbus SE (+ 1,20 Prozent auf 207,05 EUR), UniCredit (+ 0,98 Prozent auf 84,74 EUR), Siemens (+ 0,93 Prozent auf 288,20 EUR) und Infineon (+ 0,84 Prozent auf 55,31 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen SAP SE (-3,82 Prozent auf 178,38 EUR), Eni (-1,65 Prozent auf 22,92 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,20 Prozent auf 72,42 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,46 Prozent auf 44,72 EUR) und BMW (-0,41 Prozent auf 57,76 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 3.670.144 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 574,196 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Im Euro STOXX 50 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,39 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net