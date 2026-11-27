Kursentwicklung im Fokus

Der Euro STOXX 50 entwickelt sich am Freitagmittag positiv.

Am Freitag bewegt sich der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 1,27 Prozent höher bei 6.091,22 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 5,087 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,244 Prozent fester bei 6.029,42 Punkten in den Freitagshandel, nach 6.014,74 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6.098,04 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.029,42 Zählern.

Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 2,12 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 27.10.2026, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 6.164,69 Punkte. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 27.08.2026, den Wert von 6.424,73 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 27.11.2025, den Stand von 5.653,17 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 4,12 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 6.577,20 Punkten. Bei 5.376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Infineon (+ 4,27 Prozent auf 44,17 EUR), Rheinmetall (+ 4,04 Prozent auf 796,60 EUR), Siemens Energy (+ 3,44) Prozent auf 121,02 EUR), UniCredit (+ 2,96 Prozent auf 76,12 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,76 Prozent auf 30,34 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen adidas (-0,86 Prozent auf 172,25 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,58 Prozent auf 585,80 EUR), Deutsche Telekom (-0,11 Prozent auf 27,12 EUR), SAP SE (-0,04 Prozent auf 194,06 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,00 Prozent auf 317,20 EUR) unter Druck.

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 1.181.104 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im Euro STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 436,139 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,57 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,66 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net