Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 steigt zum Handelsende

Kursverlauf

13.08.26 17:57 Uhr

So performte der Euro STOXX 50 letztendlich.

Der Euro STOXX 50 beendete den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,16 Prozent) bei 6.544,28 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 5,599 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,123 Prozent stärker bei 6.542,00 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 6.533,99 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6.574,70 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.542,00 Zählern.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,371 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 13.07.2026, wurde der Euro STOXX 50 auf 6.271,02 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 13.05.2026, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5.861,07 Punkten. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 13.08.2025, mit 5.388,25 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11,86 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6.577,20 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5.376,81 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Deutsche Telekom (+ 0,96 Prozent auf 28,42 EUR), Siemens (+ 0,76 Prozent auf 284,10 EUR), UniCredit (+ 0,66 Prozent auf 85,57 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,66 Prozent auf 6,91 EUR) und adidas (+ 0,47 Prozent auf 159,25 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen BASF (-2,15 Prozent auf 50,17 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,61 Prozent auf 45,44 EUR), Eni (-1,44 Prozent auf 23,66 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,25 Prozent auf 72,94 EUR) und BMW (-0,94 Prozent auf 58,76 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4.409.102 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im Euro STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 598,940 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,38 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net