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Index-Bewegung

Börse Europa in Grün: STOXX 50 am Donnerstagnachmittag mit positivem Vorzeichen

Börse Europa in Grün: STOXX 50 am Donnerstagnachmittag mit positivem Vorzeichen

Aktuell zeigen sich die Börsianer in Europa optimistisch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
198.32 EUR 4.32 EUR 2.23 %
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ASML NV
1,507.40 EUR 30.40 EUR 2.06 %
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BP plc (British Petrol)
7.46 EUR -0.04 EUR -0.52 %
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Enel S.p.A.
9.31 EUR -0.02 EUR -0.20 %
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GSK PLC Registered Shs
21.56 EUR -0.59 EUR -2.66 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
5.98 EUR -0.03 EUR -0.52 %
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Novartis AG
143.50 EUR 3.36 EUR 2.40 %
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Rheinmetall AG
1,058.20 EUR 51.20 EUR 5.08 %
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Rio Tinto plc
76.50 EUR -0.27 EUR -0.35 %
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SAP SE
208.65 EUR 7.00 EUR 3.47 %
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Siemens AG
274.25 EUR 4.10 EUR 1.52 %
Charts | News | Analysen
Siemens Energy AG
137.48 EUR 7.78 EUR 6.00 %
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UBS
43.22 EUR 1.39 EUR 3.32 %
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Indizes
Stoxx Europe 50
5,424.10 EUR 55.64 EUR 1.04 %
News | Analysen

Der STOXX 50 legt im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 1,00 Prozent auf 5.422,36 Punkte zu. Zuvor eröffnete der Index bei 5.371,18 Zählern und damit 0,051 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (5.368,46 Punkte).

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 5.427,84 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5.371,18 Punkten lag.

STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der STOXX 50 bereits um 2,07 Prozent. Vor einem Monat, am 29.09.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5.359,46 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 29.07.2026, bei 5.412,07 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, betrug der STOXX 50-Kurs 4.787,29 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 9,38 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5.572,96 Punkten. Bei 4.674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit Rheinmetall (+ 3,91 Prozent auf 1.051,60 EUR), Airbus SE (+ 3,22 Prozent auf 198,18 EUR), UBS (+ 3,19 Prozent auf 39,83 CHF), Novartis (+ 2,89 Prozent auf 132,96 CHF) und Siemens Energy (+ 2,69 Prozent auf 136,84 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen GSK (-1,39 Prozent auf 18,06 GBP), SAP SE (-0,80 Prozent auf 209,50 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,68 Prozent auf 5,98 EUR), Enel (-0,24 Prozent auf 9,30 EUR) und Rio Tinto (-0,13 Prozent auf 63,85 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 10.667.018 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 574,119 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,21 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,37 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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19.10.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
08.10.26 Siemens Energy Halten DZ BANK
02.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG

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