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STOXX 50-Performance

Börse Europa in Grün: STOXX 50 am Mittag auf grünem Terrain

Börse Europa in Grün: STOXX 50 am Mittag auf grünem Terrain

Kaum bewegt zeigt sich der STOXX 50 aktuell.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
209.20 EUR -0.35 EUR -0.17 %
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ASML NV
1,545.60 EUR -0.40 EUR -0.03 %
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AstraZeneca PLC
138.20 EUR 0.65 EUR 0.47 %
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BP plc (British Petrol)
6.29 EUR 0.04 EUR 0.66 %
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Enel S.p.A.
9.52 EUR 0.05 EUR 0.56 %
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HSBC Holdings plc
17.78 EUR -0.17 EUR -0.92 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.87 EUR -0.04 EUR -0.56 %
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London Stock Exchange (LSE)
99.26 EUR -1.74 EUR -1.72 %
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
517.00 EUR -7.00 EUR -1.34 %
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National Grid plc
14.20 EUR 0.26 EUR 1.87 %
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Prosus N.V.
37.10 EUR 0.04 EUR 0.12 %
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RELX PLC (ex Reed Elsevier)
29.76 EUR 0.98 EUR 3.41 %
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Rio Tinto plc
83.70 EUR 0.19 EUR 0.23 %
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UniCredit S.p.A.
82.84 EUR -0.76 EUR -0.91 %
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Indizes
Stoxx Europe 50
5,477.49 EUR 6.43 EUR 0.12 %
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Am Mittwoch bewegt sich der STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0,03 Prozent höher bei 5.472,67 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,071 Prozent auf 5.474,97 Punkte an der Kurstafel, nach 5.471,06 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5.483,53 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5.470,32 Punkten.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 0,762 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, lag der STOXX 50 bei 5.385,08 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.05.2026, lag der STOXX 50 noch bei 5.083,85 Punkten. Der STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 19.08.2025, bei 4.596,74 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10,40 Prozent aufwärts. Bei 5.572,96 Punkten erreichte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4.674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit BP (+ 0,96 Prozent auf 5,39 GBP), Airbus SE (+ 0,88 Prozent auf 211,65 EUR), AstraZeneca (+ 0,58) Prozent auf 118,74 GBP), Enel (+ 0,56 Prozent auf 9,52 EUR) und Rio Tinto (+ 0,51 Prozent auf 71,55 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen National Grid (-1,28 Prozent auf 11,96 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,11 Prozent auf 517,80 EUR), UniCredit (-0,91 Prozent auf 82,84 EUR), RELX (-0,75 Prozent auf 25,21 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (-0,68 Prozent auf 84,48 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im STOXX 50 weist die HSBC-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4.515.953 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 624,840 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus

Die BP-Aktie hat mit 7,08 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,51 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
17.08.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
14.08.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10.08.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen DZ BANK
10.08.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral UBS AG

Information

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