Börse Europa in Grün: STOXX 50 am Nachmittag auf grünem Terrain

STOXX 50-Performance

05.11.26 15:57 Uhr

Kaum bewegt zeigt sich der STOXX 50 aktuell.

Am Donnerstag bewegt sich der STOXX 50 um 15:39 Uhr via STOXX 0,18 Prozent höher bei 5.464,82 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,224 Prozent auf 5.467,43 Punkte an der Kurstafel, nach 5.455,20 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5.481,85 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 5.453,72 Punkten.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 1,50 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 05.10.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5.320,70 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.08.2026, lag der STOXX 50 noch bei 5.500,17 Punkten. Der STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 05.11.2025, bei 4.771,97 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10,24 Prozent aufwärts. Bei 5.572,96 Punkten erreichte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4.674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit National Grid (+ 2,37 Prozent auf 12,95 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,29 Prozent auf 597,80 EUR), Allianz (+ 2,18) Prozent auf 468,40 EUR), Rio Tinto (+ 2,00 Prozent auf 63,25 GBP) und Richemont (+ 1,42 Prozent auf 174,55 CHF). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen Rheinmetall (-15,89 Prozent auf 844,00 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,33 Prozent auf 68,82 CHF), Siemens Energy (-2,14 Prozent auf 116,90 EUR), Deutsche Telekom (-1,87 Prozent auf 26,26 EUR) und Roche (-0,93 Prozent auf 392,20 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 14.153.917 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 533,804 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus

Die BP-Aktie hat mit 5,92 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,89 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion Finanzen.net