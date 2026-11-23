Index-Performance im Blick

Das macht der STOXX 50 am ersten Tag der Woche.

Um 12:09 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,85 Prozent höher bei 5.230,44 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,254 Prozent stärker bei 5.199,31 Punkten, nach 5.186,16 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5.197,93 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 5.240,36 Einheiten.

STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 23.10.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5.320,47 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5.489,17 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wurde der STOXX 50 mit 4.713,52 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 5,51 Prozent zu. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5.572,96 Punkten. Bei 4.674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell Rheinmetall (+ 3,98 Prozent auf 721,00 EUR), Siemens Energy (+ 3,79 Prozent auf 122,80 EUR), Rolls-Royce (+ 2,70 Prozent auf 13,07 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,05 Prozent auf 66,68 CHF) und Airbus SE (+ 1,91 Prozent auf 193,62 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Intesa Sanpaolo (-3,44 Prozent auf 5,72 EUR), UniCredit (-2,35 Prozent auf 76,34 EUR), RELX (-1,21 Prozent auf 29,40 GBP), Unilever (-0,81 Prozent auf 48,48 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (-0,70 Prozent auf 95,94 GBP).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Die Barclays-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 4.659.004 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 mit 450,168 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel

2026 präsentiert die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Unter den Aktien im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,55 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion Finanzen.net