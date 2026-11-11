Börse Europa in Grün: STOXX 50 legt zu

Kursverlauf

11.11.26 12:25 Uhr

Am dritten Tag der Woche zeigen sich die Anleger in Europa optimistisch.

Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 12:08 Uhr um 0,43 Prozent fester bei 5.487,18 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,070 Prozent höher bei 5.467,78 Punkten, nach 5.463,95 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 5.513,60 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5.467,78 Punkten lag.

STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 2,17 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bewegte sich der STOXX 50 bei 5.305,21 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 11.08.2026, einen Stand von 5.548,17 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4.846,26 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 10,69 Prozent nach oben. Bei 5.572,96 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4.674,85 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 9,01 Prozent auf 130,64 EUR), BP (+ 2,70 Prozent auf 5,67 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,70 Prozent auf 70,84 CHF), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,60 Prozent auf 36,83 GBP) und Rio Tinto (+ 1,41 Prozent auf 64,12 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil Rheinmetall (-3,22 Prozent auf 825,80 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,49 Prozent auf 6,29 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,15 Prozent auf 569,60 EUR), Novartis (-0,94 Prozent auf 133,22 CHF) und GSK (-0,79 Prozent auf 19,02 GBP) unter Druck.

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 4.542.108 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 517,925 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

Die BP-Aktie hat mit 5,31 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Mit 6,81 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion Finanzen.net