Kursverlauf

So bewegt sich der STOXX 50 am Dienstagmorgen.

Am Dienstag geht es im STOXX 50 um 09:10 Uhr via STOXX um 0,13 Prozent auf 5.293,02 Punkte aufwärts. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,084 Prozent auf 5.290,36 Punkte an der Kurstafel, nach 5.285,94 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5.294,78 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5.283,37 Zählern.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bewegte sich der STOXX 50 bei 5.320,47 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.08.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5.480,89 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 24.11.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4.702,84 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,78 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 5.572,96 Punkte. Bei 4.674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell Rheinmetall (+ 1,39 Prozent auf 735,30 EUR), Rolls-Royce (+ 0,70 Prozent auf 13,45 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 0,64 Prozent auf 97,90 GBP), AstraZeneca (+ 0,58 Prozent auf 136,18 GBP) und Zurich Insurance (+ 0,54 Prozent auf 638,40 CHF). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen Rio Tinto (-2,15 Prozent auf 56,42 GBP), Siemens (-0,68 Prozent auf 263,35 EUR), SAP SE (-0,52 Prozent auf 185,38 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,28 Prozent auf 35,57 GBP) und BP (-0,26 Prozent auf 5,45 GBP).

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 343.911 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 450,168 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

Die BP-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,46 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion Finanzen.net