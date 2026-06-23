DAX24.650 -1,0%Est506.219 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1100 +1,9%Nas25.587 -2,2%Bitcoin54.900 -0,3%Euro1,1341 -0,4%Öl75,57 -1,9%Gold4.041 -1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Micron Technology 869020 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rheinmetall-Crash belastet den Markt: DAX schwächer -- Asiens Börsen stabilisiert -- KNDS-Börsengang fix -- Samsung: Milliarden-Rückkauf -- TUI, KI-Aktien, Cerebras, DHL, Palantir, BYD im Fokus
Top News
TAG Immo-Aktie gibt Gewinne ab: Polnische Tochter kommt bei 34 Zloty an die Börse TAG Immo-Aktie gibt Gewinne ab: Polnische Tochter kommt bei 34 Zloty an die Börse
Airbus-Aktie etwas tiefer: Behörde zwingt 16 Airbus A380 wegen Rissen in Tragflächen zum Check Airbus-Aktie etwas tiefer: Behörde zwingt 16 Airbus A380 wegen Rissen in Tragflächen zum Check
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Marktbericht

Börse Europa in Grün: STOXX 50 mittags stärker

24.06.26 12:26 Uhr
Börse Europa in Grün: STOXX 50 mittags stärker | finanzen.net

Am dritten Tag der Woche herrscht in Europa ein ruhiger Handel.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML NV
1.577,40 EUR 10,00 EUR 0,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BP plc (British Petrol)
5,69 EUR -0,09 EUR -1,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HSBC Holdings plc
16,75 EUR 0,23 EUR 1,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intesa Sanpaolo S.p.A.
6,12 EUR -0,04 EUR -0,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
London Stock Exchange (LSE)
94,60 EUR -4,18 EUR -4,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
National Grid plc
14,50 EUR 0,11 EUR 0,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nestlé SA (Nestle)
82,14 CHF 1,92 CHF 2,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
958,90 EUR -211,70 EUR -18,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Richemont
184,50 CHF 6,15 CHF 3,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
330,80 CHF 5,60 CHF 1,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rolls-Royce Plc
16,39 EUR 0,20 EUR 1,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
132,60 EUR -2,44 EUR -1,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
159,56 EUR -2,78 EUR -1,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Unilever PLC
52,40 EUR 0,55 EUR 1,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
Stoxx Europe 50
5.333,1 PKT 8,8 PKT 0,17%
Charts|News|Analysen

Am Mittwoch erhöht sich der STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX um 0,15 Prozent auf 5.332,38 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,055 Prozent auf 5.327,14 Punkte an der Kurstafel, nach 5.324,23 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5.315,53 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5.337,20 Zählern.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gewann der STOXX 50 bereits um 0,058 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, betrug der STOXX 50-Kurs 5.197,99 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 24.03.2026, notierte der STOXX 50 bei 4.842,01 Punkten. Der STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 24.06.2025, bei 4.474,73 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 7,57 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 5.368,89 Punkten. Bei 4.674,85 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell Richemont (+ 3,25 Prozent auf 184,15 CHF), Nestlé (+ 2,06 Prozent auf 81,87 CHF), Roche (+ 1,29 Prozent auf 329,40 CHF), Unilever (+ 1,13 Prozent auf 45,04 GBP) und Rolls-Royce (+ 1,11 Prozent auf 14,07 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Rheinmetall (-16,27 Prozent auf 976,80 EUR), London Stock Exchange (LSE) (-2,49 Prozent auf 81,62 GBP), BP (-1,55 Prozent auf 4,91 GBP), SAP SE (-1,50 Prozent auf 132,50 EUR) und Siemens Energy (-1,48 Prozent auf 160,10 EUR).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Im STOXX 50 weist die HSBC-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3.496.653 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 mit 638,175 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,11 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
10:51Rheinmetall NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.06.2026Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.05.2026Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
22.05.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
22.05.2026Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
19.06.2026Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.05.2026Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
22.05.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
22.05.2026Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
21.05.2026Rheinmetall BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
10:51Rheinmetall NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.05.2026Rheinmetall NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.03.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
11.02.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
24.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen