Börse Europa in Grün: STOXX 50 mittags stärker

Marktbericht

Am dritten Tag der Woche herrscht in Europa ein ruhiger Handel.

Am Mittwoch erhöht sich der STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX um 0,15 Prozent auf 5.332,38 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,055 Prozent auf 5.327,14 Punkte an der Kurstafel, nach 5.324,23 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5.315,53 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5.337,20 Zählern.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gewann der STOXX 50 bereits um 0,058 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, betrug der STOXX 50-Kurs 5.197,99 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 24.03.2026, notierte der STOXX 50 bei 4.842,01 Punkten. Der STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 24.06.2025, bei 4.474,73 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 7,57 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 5.368,89 Punkten. Bei 4.674,85 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell Richemont (+ 3,25 Prozent auf 184,15 CHF), Nestlé (+ 2,06 Prozent auf 81,87 CHF), Roche (+ 1,29 Prozent auf 329,40 CHF), Unilever (+ 1,13 Prozent auf 45,04 GBP) und Rolls-Royce (+ 1,11 Prozent auf 14,07 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Rheinmetall (-16,27 Prozent auf 976,80 EUR), London Stock Exchange (LSE) (-2,49 Prozent auf 81,62 GBP), BP (-1,55 Prozent auf 4,91 GBP), SAP SE (-1,50 Prozent auf 132,50 EUR) und Siemens Energy (-1,48 Prozent auf 160,10 EUR).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Im STOXX 50 weist die HSBC-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3.496.653 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 mit 638,175 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,11 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net