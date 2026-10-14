Börse Europa in Grün: STOXX 50 nachmittags stärker

Marktbericht

14.10.26 15:57 Uhr

Der STOXX 50 verbucht am Mittwoch Zuwächse.

Am Mittwoch erhöht sich der STOXX 50 um 15:40 Uhr via STOXX um 0,79 Prozent auf 5.357,45 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,014 Prozent auf 5.316,43 Punkte an der Kurstafel, nach 5.315,67 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5.316,43 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5.360,03 Zählern.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gewann der STOXX 50 bereits um 0,841 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.09.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 5.319,67 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.07.2026, notierte der STOXX 50 bei 5.377,65 Punkten. Der STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 14.10.2025, bei 4.703,93 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 8,07 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 5.572,96 Punkten. Bei 4.674,85 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 3,07 Prozent auf 982,70 EUR), Airbus SE (+ 2,68 Prozent auf 191,42 EUR), Roche (+ 2,39 Prozent auf 368,40 CHF), AstraZeneca (+ 2,10 Prozent auf 121,46 GBP) und Richemont (+ 1,96 Prozent auf 174,25 CHF). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Siemens Energy (-1,72 Prozent auf 140,60 EUR), HSBC (-1,17 Prozent auf 14,14 GBP), Rio Tinto (-1,07 Prozent auf 69,22 GBP), UBS (-1,05 Prozent auf 39,67 CHF) und Barclays (-0,76 Prozent auf 4,33 GBP).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 13.158.498 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 mit 607,342 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,15 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net