Börse Europa in Grün: STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels mit Kursplus

Index im Fokus

Der STOXX 50 verzeichnete heute Kursgewinne.

Am Dienstag sprang der STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss um 0,63 Prozent auf 5.190,26 Punkte an. In den Dienstagshandel ging der STOXX 50 0,277 Prozent stärker bei 5.171,90 Punkten, nach 5.157,60 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5.197,74 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5.167,90 Zählern.

STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, einen Wert von 5.071,44 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 02.03.2026, wies der STOXX 50 5.201,94 Punkte auf. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 02.06.2025, einen Stand von 4.530,38 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 4,70 Prozent. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 5.315,22 Punkten. Bei 4.674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 3,21 Prozent auf 86,10 CHF), Rio Tinto (+ 3,19 Prozent auf 83,08 GBP), Siemens (+ 2,22 Prozent auf 278,70 EUR), HSBC (+ 1,97 Prozent auf 14,10 GBP) und UniCredit (+ 1,69 Prozent auf 74,56 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil SAP SE (-3,00 Prozent auf 162,86 EUR), London Stock Exchange (LSE) (-2,85 Prozent auf 89,24 GBP), RELX (-2,71 Prozent auf 24,74 GBP), Novo Nordisk (-2,54 Prozent auf 277,65 DKK) und BAT (-2,51 Prozent auf 44,66 GBP) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 19.763.791 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 533,727 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Blick

Die BNP Paribas-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,61 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net