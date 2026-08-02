Börse Europa in Grün: STOXX 50 zum Handelsende in Grün

STOXX 50-Marktbericht

03.08.26 17:57 Uhr

Der STOXX 50 verbuchte am ersten Tag der Woche Zuwächse.

Letztendlich ging es im STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,21 Prozent aufwärts auf 5.465,80 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 5.450,08 Zählern und damit 0,079 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (5.454,39 Punkte).

Der STOXX 50 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 5.477,98 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5.449,72 Punkten lag.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 03.07.2026, den Stand von 5.479,52 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, stand der STOXX 50 bei 5.071,44 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, wurde der STOXX 50 mit 4.377,10 Punkten gehandelt.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 10,26 Prozent zu. Bei 5.521,29 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4.674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Deutsche Telekom (+ 4,93 Prozent auf 28,08 EUR), SAP SE (+ 4,41 Prozent auf 164,64 EUR), Rheinmetall (+ 3,07 Prozent auf 1.175,00 EUR), Airbus SE (+ 2,84 Prozent auf 208,00 EUR) und Rolls-Royce (+ 2,66 Prozent auf 15,07 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen AstraZeneca (-8,96 Prozent auf 115,00 GBP), BAT (-2,28 Prozent auf 44,66 GBP), Novartis (-1,66 Prozent auf 124,50 CHF), Novo Nordisk (-1,37 Prozent auf 302,30 DKK) und Rio Tinto (-1,18 Prozent auf 70,89 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 34.396.267 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 552,766 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der STOXX 50-Aktien

Unter den STOXX 50-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 8,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,63 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net