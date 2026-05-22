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Euro STOXX 50-Performance im Blick

Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 fällt letztendlich zurück

26.05.26 17:57 Uhr
Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 fällt letztendlich zurück | finanzen.net

Der Euro STOXX 50 verlor am zweiten Tag der Woche an Wert.

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EURO STOXX 50
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Zum Handelsende bewegte sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 1,09 Prozent leichter bei 6.069,64 Punkten. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 5,031 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,106 Prozent schwächer bei 6.130,16 Punkten, nach 6.136,66 Punkten am Vortag.

Bei 6.130,16 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 6.068,47 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, mit 5.883,48 Punkten bewertet. Der Euro STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 26.02.2026, bei 6.161,56 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.05.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5.395,33 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,75 Prozent aufwärts. Bei 6.199,78 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 5.376,81 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Eni (+ 2,10 Prozent auf 23,29 EUR), Infineon (+ 1,07 Prozent auf 77,55 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,32 Prozent auf 50,92 EUR), Enel (+ 0,25 Prozent auf 9,82 EUR) und Siemens Energy (+ 0,01 Prozent auf 181,30 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Deutsche Bank (-2,22 Prozent auf 28,63 EUR), SAP SE (-1,95 Prozent auf 151,46 EUR), Bayer (-1,54 Prozent auf 37,82 EUR), Siemens (-1,52 Prozent auf 272,55 EUR) und Deutsche Telekom (-1,36 Prozent auf 29,05 EUR).

Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 5.753.330 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 543,054 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Blick

Im Euro STOXX 50 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,62 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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