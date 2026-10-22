Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 fällt zum Handelsende zurück

Index-Performance

22.10.26 17:57 Uhr

Der Euro STOXX 50 zeigte sich am vierten Tag der Woche mit negativem Vorzeichen.

Am Donnerstag notierte der Euro STOXX 50 via STOXX letztendlich 1,89 Prozent schwächer bei 6.090,36 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5,278 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,248 Prozent tiefer bei 6.192,11 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 6.207,52 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Donnerstag bei 6.084,11 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6.192,11 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verlor der Euro STOXX 50 bereits um 1,61 Prozent. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 22.09.2026, einen Stand von 6.324,72 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 22.07.2026, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 6.316,99 Punkte. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 22.10.2025, mit 5.639,21 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4,10 Prozent nach oben. Bei 6.577,20 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 5.376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell SAP SE (+ 3,21 Prozent auf 215,35 EUR), Deutsche Börse (+ 2,99 Prozent auf 317,20 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,67 Prozent auf 26,18 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,17 Prozent auf 41,52 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,91 Prozent auf 556,60 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Siemens Energy (-8,56 Prozent auf 122,20 EUR), Infineon (-6,04 Prozent auf 49,89 EUR), UniCredit (-4,30 Prozent auf 71,75 EUR), Siemens (-4,14 Prozent auf 255,70 EUR) und Intesa Sanpaolo (-3,78 Prozent auf 5,83 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 6.159.630 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 560,937 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,25 erwartet. Mit 7,54 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net