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Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 mit Abgaben

23.06.26 12:25 Uhr
Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 mit Abgaben | finanzen.net

Der Euro STOXX 50 gibt sich derzeit schwächer.

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EURO STOXX 50
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Am Dienstag gibt der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX um 1,06 Prozent auf 6.244,46 Punkte nach. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 5,422 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,579 Prozent tiefer bei 6.274,79 Punkten in den Handel, nach 6.311,32 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 6.274,79 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6.209,12 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, bei 6.019,45 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.03.2026, wurde der Euro STOXX 50 auf 5.574,32 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 23.06.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5.221,90 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 6,74 Prozent nach oben. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 6.337,22 Punkten. Bei 5.376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell SAP SE (+ 2,21 Prozent auf 135,14 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,80 Prozent auf 26,59 EUR), Deutsche Börse (+ 0,94 Prozent auf 246,30 EUR), adidas (+ 0,72 Prozent auf 175,75 EUR) und Bayer (+ 0,31 Prozent auf 38,30 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Infineon (-5,22 Prozent auf 81,45 EUR), Siemens Energy (-4,97 Prozent auf 160,74 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,32 Prozent auf 78,46 EUR), Siemens (-2,17 Prozent auf 272,95 EUR) und UniCredit (-1,88 Prozent auf 78,91 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2.071.433 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 638,946 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,10 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,50 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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