Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 verliert

Euro STOXX 50 im Blick

23.09.26 12:25 Uhr

Der Euro STOXX 50 wagt sich am Mittagnicht aus der Reserve.

Um 12:09 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,15 Prozent schwächer bei 6.315,22 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,411 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,154 Prozent stärker bei 6.334,44 Punkten in den Mittwochshandel, nach 6.324,72 Punkten am Vortag.

Bei 6.361,61 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 6.309,00 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1,15 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, mit 6.462,22 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 23.06.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6.230,55 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 23.09.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 5.472,39 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,95 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 6.577,20 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5.376,81 Zählern.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell SAP SE (+ 1,08 Prozent auf 184,28 EUR), Rheinmetall (+ 0,89 Prozent auf 1.000,20 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,60 Prozent auf 504,80 EUR), UniCredit (+ 0,54 Prozent auf 84,29 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,46 Prozent auf 281,20 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil Infineon (-2,00 Prozent auf 58,93 EUR), Allianz (-1,77 Prozent auf 422,60 EUR), Deutsche Bank (-1,61 Prozent auf 32,12 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,54 Prozent auf 57,72 EUR) und BMW (-1,41 Prozent auf 58,74 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 2.077.952 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 570,958 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Aktien auf

2026 hat die TotalEnergies-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,32 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net