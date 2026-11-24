Index-Bewegung

Der STOXX 50 zeigt sich am zweiten Tag der Woche im Minus.

Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0,42 Prozent schwächer bei 5.263,87 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 5.290,36 Zählern und damit 0,084 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (5.285,94 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 5.255,43 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5.294,78 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bei 5.320,47 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 24.08.2026, den Wert von 5.480,89 Punkten. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 24.11.2025, einen Wert von 4.702,84 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,19 Prozent zu. Das Jahreshoch des STOXX 50 steht derzeit bei 5.572,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.674,85 Punkten markiert.

STOXX 50-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 1,38 Prozent auf 735,20 EUR), RELX (+ 1,36 Prozent auf 29,73 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 0,99 Prozent auf 98,24 GBP), Unilever (+ 0,96 Prozent auf 49,08 GBP) und AstraZeneca (+ 0,86 Prozent auf 136,57 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen Rio Tinto (-3,05 Prozent auf 55,90 GBP), Siemens Energy (-2,72 Prozent auf 123,02 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,76 Prozent auf 5,74 EUR), Siemens (-1,58 Prozent auf 260,95 EUR) und ABB (Asea Brown Boveri) (-1,58 Prozent auf 67,24 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im STOXX 50 sticht die Barclays-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2.962.989 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 450,168 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,80 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,46 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net