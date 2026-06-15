Börse Europa in Rot: STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Kursentwicklung im Fokus

Der STOXX 50 gab zum Handelsschluss nach.

Zum Handelsende tendierte der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,24 Prozent leichter bei 5.329,27 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,098 Prozent stärker bei 5.347,32 Punkten in den Handel, nach 5.342,10 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag am Freitag bei 5.326,36 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5.357,90 Punkten erreichte.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn kletterte der STOXX 50 bereits um 0,262 Prozent. Vor einem Monat, am 19.05.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5.083,85 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.03.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 4.872,97 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 19.06.2025, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4.438,34 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,51 Prozent zu. Bei 5.368,89 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.674,85 Zählern erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Novo Nordisk (+ 4,59 Prozent auf 292,95 DKK), BP (+ 2,81 Prozent auf 5,04 GBP), Rheinmetall (+ 2,04 Prozent auf 1.202,60 EUR), National Grid (+ 1,81 Prozent auf 12,12 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (+ 1,46 Prozent auf 84,60 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Rio Tinto (-2,57 Prozent auf 73,94 GBP), BAT (-1,43 Prozent auf 43,37 GBP), Airbus SE (-1,20 Prozent auf 189,48 EUR), Deutsche Telekom (-1,15 Prozent auf 26,60 EUR) und Unilever (-0,91 Prozent auf 43,64 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 59.821.420 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 638,406 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,08 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,32 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net