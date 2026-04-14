Börse Europa in Rot: STOXX 50 beginnt die Mittwochssitzung mit Verlusten

STOXX 50-Kursverlauf

Der STOXX 50 setzt am Mittwoch nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Mittwoch bewegt sich der STOXX 50 um 09:10 Uhr via STOXX 0,04 Prozent tiefer bei 5.141,21 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,053 Prozent auf 5.145,80 Punkte an der Kurstafel, nach 5.143,06 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5.145,80 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 5.136,28 Einheiten.

STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 0,823 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, bei 4.976,65 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.01.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5.129,72 Punkten. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 15.04.2025, einen Stand von 4.244,69 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,71 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5.315,22 Punkten. 4.674,85 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell London Stock Exchange (LSE) (+ 1,18 Prozent auf 92,58 GBP), AstraZeneca (+ 1,17 Prozent auf 150,92 GBP), Roche (+ 0,97 Prozent auf 321,20 CHF), Rio Tinto (+ 0,81 Prozent auf 73,69 GBP) und RELX (+ 0,50 Prozent auf 25,78 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Richemont (-2,21 Prozent auf 152,90 CHF), Airbus SE (-0,66 Prozent auf 171,70 EUR), Rolls-Royce (-0,52 Prozent auf 13,05 GBP), Rheinmetall (-0,36 Prozent auf 1.481,20 EUR) und BAT (-0,26 Prozent auf 42,13 GBP).

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 660.479 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 485,550 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,77 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,39 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net