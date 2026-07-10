Börse Europa in Rot: STOXX 50 beginnt die Montagssitzung in der Verlustzone

Index-Performance im Fokus

13.07.26 09:27 Uhr

Der STOXX 50 fällt am Montag nach Vortagesgewinnen zurück.

Der STOXX 50 fällt im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,03 Prozent auf 5.373,15 Punkte zurück. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,412 Prozent auf 5.352,69 Punkte an der Kurstafel, nach 5.374,81 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der STOXX 50 bei 5.374,28 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5.352,69 Punkten.

STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, den Stand von 5.287,92 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.04.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5.096,84 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4.519,43 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8,39 Prozent. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5.489,89 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.674,85 Punkten registriert.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit BP (+ 2,71 Prozent auf 4,96 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,65 Prozent auf 30,89 GBP), Deutsche Telekom (+ 1,53 Prozent auf 26,52 EUR), GSK (+ 0,94 Prozent auf 19,80 GBP) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,87 Prozent auf 508,00 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen Intesa Sanpaolo (-0,99 Prozent auf 6,21 EUR), UniCredit (-0,97 Prozent auf 82,31 EUR), Siemens (-0,77 Prozent auf 270,75 EUR), Siemens Energy (-0,63 Prozent auf 151,16 EUR) und Rolls-Royce (-0,57 Prozent auf 14,30 GBP).

Die teuersten STOXX 50-Konzerne

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 1.528.406 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 604,721 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Blick

Die BP-Aktie präsentiert mit 7,30 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,06 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net