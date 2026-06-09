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STOXX-Handel im Fokus

Börse Europa in Rot: STOXX 50 liegt im Minus

10.06.26 12:25 Uhr
Börse Europa in Rot: STOXX 50 liegt im Minus | finanzen.net

Der STOXX 50 zeigt sich aktuell leichter.

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Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:08 Uhr um 0,45 Prozent leichter bei 5.133,17 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,006 Prozent auf 5.155,82 Punkte an der Kurstafel, nach 5.156,13 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 5.129,52 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5.171,05 Punkten.

STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 0,874 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, den Stand von 5.070,72 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 10.03.2026, einen Stand von 5.061,85 Punkten. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 10.06.2025, einen Wert von 4.586,47 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 3,55 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5.315,22 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4.674,85 Zählern.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell UniCredit (+ 2,71 Prozent auf 72,00 EUR), Nestlé (+ 1,35 Prozent auf 78,78 CHF), Roche (+ 1,25 Prozent auf 322,80 CHF), Rolls-Royce (+ 0,95 Prozent auf 12,37 GBP) und Deutsche Telekom (+ 0,94 Prozent auf 28,04 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil RELX (-4,15 Prozent auf 24,94 GBP), SAP SE (-3,87 Prozent auf 148,72 EUR), London Stock Exchange (LSE) (-2,76 Prozent auf 88,76 GBP), HSBC (-2,42 Prozent auf 12,80 GBP) und Siemens (-1,65 Prozent auf 259,95 EUR).

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Im STOXX 50 ist die HSBC-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6.088.162 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 583,754 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,99 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,63 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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