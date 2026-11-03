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STOXX 50-Performance

Börse Europa in Rot: STOXX 50 notiert zum Handelsstart im Minus

Börse Europa in Rot: STOXX 50 notiert zum Handelsstart im Minus

Der STOXX 50 notiert am Dienstagmorgen trotz positivem Vortag im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
193.32 EUR -2.30 EUR -1.18 %
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ASML NV
1,388.40 EUR 14.40 EUR 1.05 %
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Barclays plc
5.00 EUR 0.00 EUR -0.08 %
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BAT PLC (British American Tobacco)
55.12 EUR 0.10 EUR 0.18 %
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BP plc (British Petrol)
7.18 EUR 0.04 EUR 0.59 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
5.90 EUR -0.07 EUR -1.19 %
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
570.20 EUR 2.20 EUR 0.39 %
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National Grid plc
14.98 EUR 0.12 EUR 0.81 %
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Novartis AG
142.64 EUR -1.86 EUR -1.29 %
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Rolls-Royce Plc
15.09 EUR -0.17 EUR -1.11 %
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SAP SE
203.90 EUR -4.90 EUR -2.35 %
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Siemens AG
267.10 EUR -1.15 EUR -0.43 %
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Siemens Energy AG
127.70 EUR -0.26 EUR -0.20 %
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Unilever PLC
59.00 EUR -0.25 EUR -0.42 %
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Indizes
Stoxx Europe 50
5,376.08 EUR -25.25 EUR -0.47 %
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Der STOXX 50 gibt im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,59 Prozent auf 5.369,56 Punkte nach. Zuvor ging der STOXX 50 0,199 Prozent leichter bei 5.390,57 Punkten in den Dienstagshandel, nach 5.401,33 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des STOXX 50 betrug 5.359,35 Punkte, das Tageshoch hingegen 5.390,57 Zähler.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, lag der STOXX 50-Kurs bei 5.298,36 Punkten. Der STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, bei 5.467,90 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.11.2025, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4.765,55 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 8,32 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 5.572,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.674,85 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit Unilever (+ 1,21 Prozent auf 49,61 GBP), Novartis (+ 0,91 Prozent auf 132,72 CHF), BAT (+ 0,66 Prozent auf 46,04 GBP), National Grid (+ 0,64 Prozent auf 12,60 GBP) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,53 Prozent auf 571,00 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Siemens Energy (-2,31 Prozent auf 127,00 EUR), SAP SE (-2,04 Prozent auf 206,20 EUR), Rolls-Royce (-1,82 Prozent auf 12,53 GBP), Siemens (-1,59 Prozent auf 266,05 EUR) und Airbus SE (-1,37 Prozent auf 193,50 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im STOXX 50 weist die Barclays-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 824.167 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im STOXX 50 mit 544,519 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Werte

2026 präsentiert die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,50 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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19.10.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
08.10.26 Siemens Energy Halten DZ BANK
02.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG

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