Börse Europa in Rot: STOXX 50 präsentiert sich am Mittag schwächer

STOXX 50-Performance im Blick

12:25

Der Handel in Europa verläuft am Dienstag in ruhigen Bahnen.

Der STOXX 50 sinkt im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0,19 Prozent auf 5.447,32 Punkte. In den Dienstagshandel ging der STOXX 50 0,260 Prozent leichter bei 5.443,35 Punkten, nach 5.457,53 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 5.441,96 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5.461,12 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wurde der STOXX 50 mit 5.189,29 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 07.04.2026, mit 4.906,33 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 07.07.2025, wurde der STOXX 50 auf 4.479,75 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 9,89 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5.489,89 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.674,85 Punkten registriert.

Tops und Flops im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Unilever (+ 3,05 Prozent auf 46,96 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2,70 Prozent auf 29,91 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,68 Prozent auf 509,20 EUR), London Stock Exchange (LSE) (+ 2,64 Prozent auf 90,86 GBP) und RELX (+ 2,63 Prozent auf 24,56 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Siemens Energy (-6,55 Prozent auf 159,28 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-3,08 Prozent auf 84,42 CHF), Siemens (-2,47 Prozent auf 274,65 EUR), Rio Tinto (-1,72 Prozent auf 69,15 GBP) und Rolls-Royce (-1,63 Prozent auf 14,80 GBP).

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 5.309.564 Aktien gehandelt. Mit 629,927 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,07 erwartet. Mit 7,02 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.

Redaktion finanzen.net