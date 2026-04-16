Börse Europa in Rot: STOXX 50 sackt zum Start ab

Index-Performance

Der STOXX 50 setzt am Freitagmorgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Freitag bewegt sich der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0,05 Prozent leichter bei 5.093,35 Punkten. In den Freitagshandel ging der STOXX 50 0,161 Prozent tiefer bei 5.087,62 Punkten, nach 5.095,81 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 5.086,06 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5.096,20 Punkten lag.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gab der STOXX 50 bereits um 0,116 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 17.03.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5.024,06 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, lag der STOXX 50 bei 5.127,82 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.04.2025, notierte der STOXX 50 bei 4.233,13 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,75 Prozent zu. Bei 5.315,22 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4.674,85 Punkten.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Richemont (+ 1,11 Prozent auf 155,00 CHF), SAP SE (+ 1,08 Prozent auf 153,30 EUR), RELX (+ 0,81 Prozent auf 27,22 GBP), Deutsche Telekom (+ 0,62 Prozent auf 29,29 EUR) und London Stock Exchange (LSE) (+ 0,56 Prozent auf 95,64 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Siemens Energy (-1,56 Prozent auf 164,34 EUR), Rolls-Royce (-0,93 Prozent auf 12,39 GBP), Rheinmetall (-0,52 Prozent auf 1.489,40 EUR), National Grid (-0,50 Prozent auf 12,81 GBP) und AstraZeneca (-0,42 Prozent auf 148,00 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im STOXX 50 weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1.041.088 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 474,064 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der STOXX 50-Titel

Die BNP Paribas-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,50 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net