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Börse Europa in Rot: STOXX 50 schließt in der Verlustzone

Börse Europa in Rot: STOXX 50 schließt in der Verlustzone

So bewegte sich der STOXX 50 am Donnerstag zum Handelsschluss.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
74.56 EUR -3.04 EUR -3.92 %
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Allianz
463.90 EUR 5.00 EUR 1.09 %
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ASML NV
1,229.00 EUR -101.00 EUR -7.59 %
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Barclays plc
5.23 EUR -0.02 EUR -0.30 %
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BAT PLC (British American Tobacco)
57.10 EUR 1.20 EUR 2.15 %
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BP plc (British Petrol)
6.79 EUR 0.02 EUR 0.33 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.26 EUR -0.04 EUR -0.60 %
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
591.00 EUR 5.20 EUR 0.89 %
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National Grid plc
15.47 EUR 0.74 EUR 5.02 %
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Nestlé SA (Nestle)
94.82 EUR 1.42 EUR 1.52 %
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Novo Nordisk
35.90 EUR -1.76 EUR -4.69 %
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Rheinmetall AG
833.60 EUR -111.90 EUR -11.84 %
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Siemens AG
271.50 EUR -5.40 EUR -1.95 %
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Siemens Energy AG
113.10 EUR -8.88 EUR -7.28 %
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UBS
44.55 EUR 0.10 EUR 0.22 %
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Indizes
Stoxx Europe 50
5,419.00 EUR -36.20 EUR -0.66 %
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Der STOXX 50 fiel im STOXX-Handel letztendlich um 0,71 Prozent auf 5.416,32 Punkte zurück. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,224 Prozent auf 5.467,43 Punkte an der Kurstafel, nach 5.455,20 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5.398,04 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5.481,85 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche legte der STOXX 50 bereits um 0,595 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 05.10.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5.320,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, betrug der STOXX 50-Kurs 5.500,17 Punkte. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 05.11.2025, einen Wert von 4.771,97 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 9,26 Prozent. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5.572,96 Punkten. Bei 4.674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,75 Prozent auf 594,60 EUR), National Grid (+ 1,62 Prozent auf 12,86 GBP), BAT (+ 1,57 Prozent auf 47,17 GBP), Nestlé (+ 1,55 Prozent auf 87,23 CHF) und Allianz (+ 1,46 Prozent auf 465,10 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Rheinmetall (-16,14 Prozent auf 841,50 EUR), Novo Nordisk (-4,89 Prozent auf 271,25 DKK), Siemens Energy (-4,70 Prozent auf 113,84 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-4,20 Prozent auf 67,50 CHF) und UBS (-3,37 Prozent auf 39,89 CHF).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Barclays-Aktie. 38.576.524 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 533,804 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,92 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,89 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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14:36 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
13:11 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:11 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
10:36 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
04.11.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets

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