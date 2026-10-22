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Index-Performance

Börse Europa in Rot: STOXX 50 verbucht letztendlich Abschläge

Börse Europa in Rot: STOXX 50 verbucht letztendlich Abschläge

Der STOXX 50 zeigte sich am Donnerstag in Rot.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
76.60 EUR -1.00 EUR -1.29 %
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ASML NV
1,408.00 EUR -90.00 EUR -6.01 %
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AstraZeneca PLC
156.75 EUR 5.70 EUR 3.77 %
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Barclays plc
4.97 EUR -0.04 EUR -0.75 %
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BP plc (British Petrol)
7.38 EUR 0.00 EUR 0.01 %
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Deutsche Telekom AG
26.12 EUR 0.57 EUR 2.23 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
5.83 EUR -0.23 EUR -3.78 %
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London Stock Exchange (LSE)
108.60 EUR 3.15 EUR 2.99 %
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Rolls-Royce Plc
15.07 EUR -0.82 EUR -5.15 %
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SAP SE
214.05 EUR 7.00 EUR 3.38 %
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Siemens AG
257.10 EUR -9.10 EUR -3.42 %
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Siemens Energy AG
123.28 EUR -9.44 EUR -7.11 %
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UniCredit S.p.A.
71.99 EUR -2.98 EUR -3.97 %
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Unilever PLC
59.36 EUR 1.82 EUR 3.16 %
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Indizes
Stoxx Europe 50
5,348.11 EUR -61.49 EUR -1.14 %
News | Analysen

Am Donnerstag verlor der STOXX 50 via STOXX schlussendlich 1,08 Prozent auf 5.351,17 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,151 Prozent auf 5.401,42 Punkte an der Kurstafel, nach 5.409,60 Punkten am Vortag.

Bei 5.401,42 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5.346,20 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 0,751 Prozent nach unten. Der STOXX 50 lag vor einem Monat, am 22.09.2026, bei 5.361,12 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.07.2026, betrug der STOXX 50-Kurs 5.439,90 Punkte. Vor einem Jahr, am 22.10.2025, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4.770,14 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 7,95 Prozent. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5.572,96 Punkten. Bei 4.674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit London Stock Exchange (LSE) (+ 7,69 Prozent auf 94,66 GBP), Unilever (+ 3,23 Prozent auf 49,76 GBP), SAP SE (+ 3,21 Prozent auf 215,35 EUR), AstraZeneca (+ 2,90 Prozent auf 129,80 GBP) und Deutsche Telekom (+ 2,67 Prozent auf 26,18 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen Siemens Energy (-8,56 Prozent auf 122,20 EUR), Rolls-Royce (-5,11 Prozent auf 12,60 GBP), UniCredit (-4,30 Prozent auf 71,75 EUR), Siemens (-4,14 Prozent auf 255,70 EUR) und ABB (Asea Brown Boveri) (-4,06 Prozent auf 68,92 CHF).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Das Handelsvolumen der Barclays-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 32.340.991 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 560,937 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,93 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,42 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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