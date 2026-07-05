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STOXX 50-Marktbericht

Börse Europa in Rot: STOXX 50 verliert am Mittag

Börse Europa in Rot: STOXX 50 verliert am Mittag

Der STOXX 50 bewegt sich aktuell im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
93.18 EUR -0.94 EUR -1.00 %
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Airbus SE
208.70 EUR 3.25 EUR 1.58 %
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ASML NV
1,606.80 EUR -15.20 EUR -0.94 %
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168.45 EUR -1.05 EUR -0.62 %
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BP plc (British Petrol)
5.44 EUR -0.02 EUR -0.46 %
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HSBC Holdings plc
16.94 EUR -0.09 EUR -0.51 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.21 EUR 0.04 EUR 0.65 %
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London Stock Exchange (LSE)
101.05 EUR -0.85 EUR -0.83 %
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National Grid plc
14.50 EUR -0.26 EUR -1.80 %
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RELX PLC (ex Reed Elsevier)
27.52 EUR -0.06 EUR -0.22 %
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Rheinmetall AG
1,114.60 EUR 21.20 EUR 1.94 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
364.75 EUR -3.85 EUR -1.04 %
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SAP SE
141.74 EUR 2.42 EUR 1.74 %
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Siemens AG
279.60 EUR -4.00 EUR -1.41 %
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Siemens Energy AG
165.72 EUR -1.90 EUR -1.13 %
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Indizes
Stoxx Europe 50
5,458.59 EUR -20.93 EUR -0.38 %
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Um 12:09 Uhr sinkt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,32 Prozent auf 5.461,89 Punkte. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,147 Prozent auf 5.471,48 Punkte an der Kurstafel, nach 5.479,52 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 5.489,89 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5.461,58 Punkten erreichte.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, betrug der STOXX 50-Kurs 5.189,29 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der STOXX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, wies der STOXX 50 4.967,21 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, wies der STOXX 50 4.464,80 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 10,18 Prozent aufwärts. Bei 5.489,89 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.674,85 Punkten erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit RELX (+ 2,57 Prozent auf 23,94 GBP), SAP SE (+ 1,93 Prozent auf 142,34 EUR), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,75 Prozent auf 88,22 GBP), Rheinmetall (+ 1,68 Prozent auf 1.111,80 EUR) und Airbus SE (+ 1,21 Prozent auf 208,65 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-2,47 Prozent auf 85,22 CHF), Roche (-1,44 Prozent auf 335,70 CHF), Siemens Energy (-1,12 Prozent auf 166,24 EUR), AstraZeneca (-1,08 Prozent auf 143,00 GBP) und Siemens (-1,00 Prozent auf 281,25 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im STOXX 50 weist die HSBC-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 2.791.980 Aktien gehandelt. Mit 629,927 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus

Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,06 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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03.07.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
03.07.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.07.26 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
25.06.26 Rheinmetall Buy Warburg Research
25.06.26 Rheinmetall Kaufen DZ BANK